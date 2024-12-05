Власти Беларуси продлили параллельный импорт из "недружественных" стран до 2026 года

Власти Беларуси продлили действие закона, который легализует параллельный импорт и пиратское использование контента из "недружественных" стран.

В частности, законом № 42-З от 2 декабря 2024 года действие закона "Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности" продлено до 2026 года.

Напомним, параллельный импорт и пиратское использование контента в Беларуси разрешили в начале января 2023 года.

В соответствии с документом допускается ввоз и оборот в Беларуси товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств, в том числе "недружественных", если такие товары "включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка".

Использование без разрешения правообладателей объектов интеллектуальной собственности не признаются в синеокой нарушением исключительных прав.

В перечень "недружественных" власти включили страны Европы, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.