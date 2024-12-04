Последнее обновление: 04.12.2024 16:24

Минфин РФ увеличит объем покупки валюты и золота с 6 декабря в 1,3 раза

Минфин РФ с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей.

Как сообщило ведомство, ежедневный объем операций составит в эквиваленте 5,4 млрд рублей.

Это в 1,286 раза больше, чем дневной объем в период с 7 ноября по 5 декабря (4,2 млрд рублей, в сумме 87,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 95,9 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило 18,5 млрд рублей, пишет Интерфакс.



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