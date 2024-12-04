Чехия подписала контракт на закупку 14 танков Leopard 2A4

Министерство обороны Чехии во вторник, 3 декабря, заключило контракт на закупку 14 боевых танков Leopard 2A4 у немецкого производителя Rheinmetall. Об этом говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Контракт между чешской стороной и Rheinmetall касается приобретения 14 танков, в частности установки коммуникационных и информационных систем, оборудования для мастерских, сопутствующих материалов и начального запаса снарядов.

Танки Leopard 2A4 заменят в чешской армии танки Т-72М4СЗ советского производства, которые "больше не соответствуют условиям современного поля боя", пишет Минобороны Чехии.

Стоимость контракта составляет 3,98 миллиарда чешских крон (158 миллионов евро) без НДС, а поставки Leopard 2A4 планируются до конца 2026 года.

Дополнительно Минобороны Чехии завершает переговоры по сервисному контракту, который обеспечит возможность обслуживания танков на территории Чехии чешскими оборонными компаниями.

Ведомство напоминает, что ранее Германия объявила о передаче Чехии три десятка Leopard 2A4 в обмен на помощь Украине, поэтому в целом страна будет иметь в своем распоряжении всего 42 танка.

Министерство обороны Чехии планирует закупить два военно-транспортных самолета Embraer C-390 для Военно-воздушных сил страны.