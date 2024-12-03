Валюта Южной Кореи отреагировала на начало военного положения в стране

После объявления военного положения в Южной Корее курс воны (валюты страны) упал до 1427,10 за доллар, достигнув самого низкого уровня за последние два года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник объявил военное положение во время экстренного обращения к нации, которое транслировалось в прямом эфире.

Юн заявил, что решение принято для защиты свободы и конституционного строя, обвинив оппозицию в попытках парализовать работу правительства путем импичмента.

"Через объявление военного положения я восстановлю и защищу свободную Южную Корею," - сказал он, добавив, что это решение было "неизбежным."

По сообщению Yonhap News, министр обороны Южной Кореи созвал совещание с главнокомандующим военных сил.