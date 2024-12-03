России грозит дефицит кондиционеров и холодильников

Федеральная таможенная служба (ФТС) остановила поставки в РФ кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода. Об этом сообщили газете "Коммерсант" участники рынка.

Блокировка началась с 12 ноября, когда ФМС начала требовать от поставщиков лицензии Минпромторга на ввоз оборудования, в котором используется фреон R-410, сказал гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

По его словам, из-за приостановки поставок и простоя контейнеров убытки только поставщиков кондиционеров могут составлять от 200 до 300 млн руб.

"Сейчас блокировка коснулась всех стран, в частности СНГ", - отметил директор Ассоциации предприятий и индустрии климата Дмитрий Кузин.

Однако, как уточнили в ТПХ "Русклимат" (производит и поставляет кондиционеры), основная часть товаров остановлена на границе с Китаем.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, около 300-400 контейнеров с готовой продукцией совокупной стоимостью 2 млрд рублей могут зависнуть в портах отправления в Китае и портах РФ, предупредил директор по правовым и корпоративным вопросам ТВГ "Русклимат" Павел Симонов.

"Это повлияет на стоимость продукции, поскольку все понесенные расходы импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя", - отметил он.

Из-за проблем с ввозом может образоваться дефицит охладительной техники, поскольку большая ее часть не производится в стране.