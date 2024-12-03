Минфин Армении понизил прогноз роста ВВП в 2025 году

Министерство финансов Армении пересмотрело проект госбюджета на 2025 год, сократив его доходы и расходы и ухудшив прогноз экономического роста.

Согласно обнародованному документу, объем ВВП Армении в 2025 году прогнозируется на уровне 10 трлн 891 млрд драмов (в одобренном кабмином в сентябре проекте госбюджета - 11 трлн 50 млрд драмов), рост ВВП - на уровне 5,1% (в предыдущем проекте - 5,6%), средняя инфляция - 3,5% (соответствует прежнему прогнозу).

Доходы бюджета запланированы на уровне 2 трлн 837 млрд драмов (в предыдущем варианте - 2 трлн 873 млрд драмов), расходы - 3 трлн 441 млрд драмов (3 трлн 482 млрд драмов), дефицит бюджета планируется на уровне 604 млрд драмов (5,5% ВВП).

По итогам 2025 года соотношение правительственного долга к ВВП прогнозируется на уровне 54,3% (в прежнем варианте - 53,5%).

На заседании парламента во вторник министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что пересмотр госбюджета "обусловлен необходимостью отразить в бюджете 2025 года возникшие новые реалии, вызванные переоценкой ВВП, (...) а также переоценкой курса по состоянию на 1 ноября".

Парламент пока не определил дату голосования по проекту бюджета.