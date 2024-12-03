Беларуськалий собрался защищать свои права в международном арбитраже

ОАО "Беларуськалий" подало полное исковое заявление в рамках международного инвестиционного арбитража против Литвы.

Как сообщила пресс-служба предприятия, иск подан в связи с "незаконными действиями" Литвы, в результате которых были нарушены права ОАО "Беларуськалий" как иностранного инвестора, защищенные межправительственным соглашением между Беларусью и Литовской Республикой о поощрении и защите инвестиций.

Беларуськалий пытается через суд взыскать с Литвы €1 млрд.

Санкции США против ОАО "Беларуськалий" заработали в начале декабря 2021 года. В отличие от европейских санкций, под запрет попала вся продукция этого предприятия. В Литве, через которую проходит значительная часть транзита белорусских калийных удобрений, заявили, что намерены прекратить их перевалку из-за нежелания попасть под вторичные американские санкции.

Правительственная комиссия Литвы по проверке сделок стратегических предприятий 21 декабря объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений ОАО "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. В конце года Литва приняла решение расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия Литовскими железными дорогами.

В итоге 1 февраля 2022 года транзит калийных удобрений через Литву прекратился.