Санкции США ударили по крупнейшему торговому пути нефти из Ирана

Расширение санкций США против танкеров с иранской нефтью ударило по цепи торговли с китайскими нефтепереработчиками, которые потребляют 90% экспорта Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

Поставка иранской нефти в Китай обычно происходит в два этапа. Сначала танкеры, находящиеся под санкциями или принадлежащие Ирану, выходят из иранских нефтяных терминалов и направляются к промежуточному пункту в Юго-Восточной Азии, чаще всего у побережья Малайзии.

Там происходит передача груза с одного танкера на другой, который затем доставляет нефть в Китай.

Однако из-за санкций был остановлен ряд судов, которые ранее доставляли нефть в Китай. Это заставило некоторых операторов отказаться от участия в этом этапе торговли, уменьшив количество доступных танкеров, используемых на маршруте.

Результатом стало уменьшение объемов иранской нефти по более высоким ценам для негосударственных китайских нефтепереработчиков, которые потребляют около 90% экспорта Тегерана.

Это побудило китайских переработчиков искать альтернативные поставки в Африке и других регионах Ближнего Востока, выкупая остаточную нефть из предыдущих торговых циклов.

Операторы танкеров, находящихся под санкциями, опасаются, что их суда могут быть отклонены портовыми властями, что заставит их искать другое место для выгрузки груза и нести дополнительные расходы.

США 11 октября расширили санкции, добавив в список 20 танкеров для перевозки сырой нефти, а в последующие недели - еще 12 судов.