Верховный суд Германии отклонил жалобу производителей возобновляемой энергии

Высший суд Германии в четверг отклонил жалобу производителей возобновляемых источников энергии на решение правительства от 2022 года использовать их большую прибыль для компенсации высоких цен на электроэнергию.

В Германии 22 производителя энергии ветра, солнца и биомассы подали жалобу в Федеральный конституционный суд, утверждая, что борьба с энергетическим кризисом после начала войны в Украине – это обязанность государства и компенсировать цены надо за счет общих налогов. Производители также заявили, что их установки не способствовали росту цен на электроэнергию.

Однако суд признал эту меру конституционной с учетом исключительных обстоятельств, вызванных энергетическим кризисом, сообщает AP.

Налог на сверхприбыль, которую многие производители возобновляемой электроэнергии получили из-за сверхвысоких цен на энергоносители, применяли в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года для финансирования правительственного механизма ограничения роста цен на электроэнергию. Это позволило частично сдержать удорожание электроэнергии для населения и предприятий.

Эта мера была частью пакета мер по смягчению последствий кризиса, разработанных в ответ на высокие цены на газ, которые, в силу особенностей структуры рынка электроэнергии, привели к увеличению общих затрат на энергию.