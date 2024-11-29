Чехия и Италия призывают ЕС ослабить санкции в отношении автопроизводителей

Наряду с Италией Чехия при поддержке ряда других европейских стран призывает Европейский союз ослабить санкции, которые будут применяться со следующего года к автомобильным компаниям, не продающим достаточную высокую долю электромобилей. Это следует из неофициального документа, который Прага и Рим представят на встрече министров промышленности Евросоза в Брюсселе и которым располагает чешское информационное агентство ČTK.

«Конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности должна оставаться в центре политики ЕС», - говорится в двухстраничном документе, который также поддержали Австрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия.

Чехия уже направила свое предложение отдельным странам ЕС в октябре и впоследствии согласовала общую процедуру с Италией. По мнению некоторых экспертов, интерес к электромобилям не настолько большой, как предполагалось изначально, поскольку в отдельных странах не созданы благоприятные условия для их использования.

Критики подхода Брюсселя также утверждают, что если автомобильным компаниям придется платить штрафы, у них не останется средств для инвестиций в разработку новых электромобилей.

«У Германии также нет проблем с отменой планируемых санкций в следующем году», - заявил еще в начале ноября министр транспорта Чехии Мартин Купка.

По словам Купки, Чехия также хочет добиться отсрочки запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу с 2035 года.