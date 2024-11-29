Последнее обновление: 29.11.2024 18:00

В Украине с 1 декабря отменяют лицензирование экспорта некоторых видов агропродукции

Кабинет министров с 1 декабря 2024 года отменил режим лицензирования отдельных видов аграрной продукции, в частности, зерновых, бобовых, масличных культур и масла. Об этом сообщает Минэкономики.

"Чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, мы отменяем лицензирование экспорта соответствующих сельскохозяйственных товаров, которое ранее ввели для возвращения валютной выручки. Это упростит условия ведения бизнеса для экспортеров агропродукции", – отметил замминистра экономики – торговый представитель Тарас Качка.

По его словам, отмена режима лицензирования аграрной продукции необходима для недопущения недоразумений при таможенном оформлении экспорта.

В то же время лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.



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