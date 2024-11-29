Последнее обновление: 29.11.2024 18:00

Škoda Auto не планирует сокращать штат

Категории: Чехия Škoda

Škoda Auto в настоящее время не планирует сокращать штат работников из-за сложной ситуации в автомобильной отрасли, сокращение должно коснуться только заемных работников. Об этом на корпоративной конференции профсоюзов KOVO MB рассказал Штепан Лацина, руководитель отдела планирования человеческих ресурсов компании.

По словам лидера профсоюза Ярослава Повшика, сохранение рабочих мест будет приоритетом во время предстоящих переговоров об уровне заработной платы, в ходе которых профсоюзы намерены потребовать повышения зарплаты в связи с инфляцией.

Европейский автопром сталкивается с рядом проблем на фоне слабых продаж автомобилей в регионе и конкуренции со стороны азиатских производителей, предлагающих более дешевые электромобили. О закрытии заводов в Германии заявил концерн Volkswagen, который, по словам Повшика, находится в наиболее сложной ситуации за последние 80 лет. Увольнения планирует и ряд других производителей автомобилей, как и их поставщиков в Европе.

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