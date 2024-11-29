Авторынок РФ в 2025 году может снизиться до 1,3-1,4 млн автомобилей

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в текущем году будет на уровне около 1,6 млн штук, а в следующем может снизиться до 1,3-1,4 млн под давлением высоких ставок в первой половине года. Такой прогноз дает заместитель гендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

"Сейчас по рынку звучат разные прогнозы на 2025 год. Самый оптимистичный из тех, которые я слышал - 1,4 млн автомобилей. Но те, кто давал его два месяца назад, сейчас уже утверждают, что оптимистичным можно будет считать объем в 1,2 млн. Есть и прогнозы меньше 1 млн, но на них мы смотрим с долей скепсиса. По нашему собственному прогнозу, рынок будет, наверное, варьироваться в интервале 1,3-1,4 млн автомобилей. В этом году ожидаем около 1,6 млн автомобилей", - сказал Тюктеев, которого цитируют росСМИ.

Таким образом, рынок в следующем году, по оценкам компании, может снизиться на 12,5-18,8%.

"Мы ожидаем, что в первой половине 2025 года ставка сильно снижаться не будет, и это будет сдерживающим фактором для нашей отрасли. У нас так построен бизнес, что у нас и так невысокая маржа на автомобиле, а когда настолько велика разница между ставкой и маржой, это, конечно, играет против объемов", - сказал он.

"Одним из драйверов продаж автомобилей являются кредиты. У нас доля кредитных продаж от бренда к бренду разная, но в среднем по группе - 80%. Есть марки, у которых 90% машин продаются в кредит. На премиум-брендах эта доля тоже достаточно высока. Например, на Exeed - порядка 70-75%. Сейчас, если смотреть на следующий год, с учетом того, что банковский процент стал очень высоким, этот инструмент будет сложно применяться в продажах машин. Банки будут снижать размер субсидированных кредитов очень значительно. По этой причине оптимизма на первый квартал нет ни у кого из участников рынка", - сообщил Тюктеев.

Кредит как один из драйверов продаж автомобилей, по его словам, сейчас "претерпевает тектонические изменения".

"От месяца к месяцу кредитная доля сейчас падает на 5-7 процентных пунктов. То же самое - по юридическим лицам", - сказал он.