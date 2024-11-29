Армения продлевает ограничения на импорт цемента и экспорт автокатализаторов

Правительство Армении продлило на полгода действующие ограничения на импорт цемента и запрет на вывоз керамических отходов автомобильных катализаторов. Решения приняты 28 ноября для поддержки местных производителей и защиты экологии.

Ограничения на импорт цемента уже принесли результаты: в 2023 году местное производство выросло на 13,1% до 1,14 млн тонн. При этом импорт клинкера увеличился на 19,2% до 125,2 тыс. тонн, а готового цемента - составил около 270 тыс. тонн.

По оценке властей, такая динамика создает равные конкурентные условия для всех участников рынка: местных производителей, компаний, работающих с импортным клинкером, и импортеров готовой продукции.

Запрет на экспорт отходов автокатализаторов направлен на борьбу с их незаконным оборотом и призван сократить количество автомобилей без систем нейтрализации выхлопных газов.