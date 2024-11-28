Последнее обновление: 28.11.2024 18:00

Франция впервые обогнала Грецию по показателю доходности гособлигаций

Доходность гособлигаций Франции впервые в истории оказалась выше, чем у бондов Греции на фоне сомнений инвесторов в том, что правительству страны удастся согласовать проект бюджета, предусматривающий существенное сокращение расходов.

Доходность государственных бондов Франции в ходе торгов в четверг достигала 3,02%, Греции - 3,01%.

"Кажется, французская политика столкнулась с рынком облигаций, - отметил инвестиционный директор Russell Investments Эндрю Пиз. - Мы все знаем, кто выйдет победителем".

Тем временем министр финансов Франции Антуан Арман предостерег рынки от сравнения экономик двух стран.

"Франция - не Греция. У Франции намного больше экономической и демографической мощи", - сказал он в интервью BFMTV.

Между тем сложившаяся ситуация отражает не только переоценку инвесторами рисков вложения во французские гособлигации, но и впечатляющее падение доходности греческих госбондов на фоне восстановления экономики страны после кризиса 2012 года, отмечает Financial Times. В прошлом году Греция впервые получила суверенный рейтинг инвестиционного уровня.



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