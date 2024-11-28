Первая круглосуточная фондовая биржа США получила разрешение SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдала разрешение стартапу 24 Exchange (24X) на запуск круглосуточной фондовой биржи в два этапа. Об этом пишет Financial Times.

Стартап, поддерживаемый фондом Point72 Ventures американского миллиардера Стива Коэна, сначала запустит торги в обычные часы, а затем введет ночную сессию с воскресенья по четверг, как только будет создана более широкая рыночная инфраструктура.

В то время как торговля гособлигациями и основными мировыми валютами ведется практически непрерывно в будние дни, торговые часы на рынке акций ограничены, в том числе из-за правил, разработанных для защиты инвесторов, и времени, необходимого для исполнения сделок. Но в последние годы круглосуточная торговля получила импульс из-за роста числа розничных инвесторов, которые хотят торговать акциями вне рабочего времени, как они делают с криптовалютами, отмечается в статье.

Такие платформы, как Robinhood Markets, исполняют заказы клиентов на покупку-продажу акций вне торговых часов бирж в так называемых "темных пулах". В них участники торгуют между собой, а котировки бумаг не распространяются по всему рынку.

Регулируемая ночная биржа ознаменует собой большие изменения, поскольку она представляет собой "светлый" рынок, где сделки и котировки становятся официальными. Это поможет инвесторам получить лучшую цену, но может застать врасплох спящих.

"Трейдеры подвергаются наибольшему риску, когда рынок закрыт в их географическом местоположении, - сказал главный исполнительный директор и основатель 24X Дмитрий Галинов. - Мы постараемся облегчить эту проблему, обеспечив круглосуточную торговлю акциями США". Он назвал получение одобрения от SEC "потрясающим событием".

Это была вторая заявка 24X в SEC после того, как предыдущая попытка в 2023 году встретила возражения и вопросы. Первоначальный план предполагал торговлю и в выходные дни.

Теперь 24X должна работать с конкурирующими биржами, которые совместно управляют консолидированной "лентой" рыночных цен, над тем, как провести свое расширение, чтобы охватить торговлю с 20:00 по местному времени до 4:00, прежде чем она сможет запустить ночную сессию.

В конце октября Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о намерении продлить торговый день на электронной площадке Arca Equities до 22 часов с нынешних 16 часов. Сейчас торговля на этой площадке проходит с 4:00 по местному времени до 20:00. NYSE хочет расширить сессию, чтобы она начиналась в 1:30 и заканчивалась в 23:30.

Этот шаг подчеркнул растущую привлекательность ночной сессии. Однако многие институциональные инвесторы обеспокоены тем, что небольшие объемы ночных торгов могут позволить небольшим сделкам оказывать чрезмерное влияние на котировки акций.