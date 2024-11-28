Сводный индекс доверия в еврозоне в ноябре неожиданно вырос

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 95,8 пункта. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

Согласно пересмотренным данным, в октябре этот показатель составил 95,7 пункта, а не 95,6 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 95,1 пункта с объявленного ранее октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце увеличился до минус 11,1 пункта с минус 12,6 пункта в октябре, в розничной торговле - до минус 4,4 пункта с минус 7,2 пункта, в сфере услуг - снизился до 5,3 пункта с 6,8 пункта.

Индикатор потребительского доверия уменьшился до минус 13,7 пункта с минус 12,5 пункта месяцем ранее.