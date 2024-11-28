Французское правительство взвешивает уступки для предотвращения бюджетного кризиса

Министр финансов Франции Антуан Арман готов пойти на уступки по законопроекту о бюджете на 2025 год, чтобы избежать отставки правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство премьер-министра Мишеля Барнье рискует быть свергнутым в ближайшие недели, поскольку оппозиционные депутаты угрожают объединиться и выразить вотум недоверия из-за бюджета.

"Вопрос в том, что лучше – иметь бюджет, который не совсем такой, как мы хотим, или не иметь бюджета вообще", – сказал Арман в эфире радио RMC в четверг.

"Очевидно, что лучше работать над бюджетом, который не совсем такой же, иначе мы прыгнем в неизвестность", – добавил он.

Перспектива свержения правительства подталкивает инвесторов к продаже французских активов, что приводит к росту стоимости заимствований по сравнению с европейскими странами.

"Сегодня перед нами стоит огромная ответственность за обеспечение бюджета страны. Существует и другой путь, который ведет в неизвестность, к снижению рейтинга и распаду страны", – сказал Арман.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.