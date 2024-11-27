Последнее обновление: 27.11.2024 18:00

Концерн «Калашников» зарегистрировал в Беларуси свои товарные знаки

Департамент по правовому обеспечению концерна «Калашников» зарегистрировал в Беларуси товарные знаки «KALASHNIKOV ENGINEERING КАЛАШНИКОВ ИНЖИНИРИНГ» и корпоративный «вымпел». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Согласно информации, оба товарных знака зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров, таких как транспортные средства, вооружение, летательные аппараты (в том числе беспилотные), боеприпасы, реклама.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена на ближайшие 10 лет.

Специалисты отдела интеллектуальной собственности «Калашникова» отмечают, что международная регистрация товарных знаков позволяет защитить бренд концерна на территории Беларуси, предотвратить незаконное использование товарных знаков третьими лицами и расширить территорию продвижения товаров.

«Кроме того, наличие регистраций товарных знаков в Республике Беларусь позволит расширить формы взаимодействия «Калашникова» с контрагентами данного государства и начать монетизацию зарегистрированных товарных знаков путем заключения лицензионных договоров», - говорится в сообщении концерна.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование