Последнее обновление: 27.11.2024 18:00

Трамп передаст CFTC контроль над частью крипторынка

Администрация Дональда Трампа хочет поместить некоторые криптовалюты под юрисдикцию CFTC. Об этом сообщает Fox Business.

Согласно источникам Fox, если решение будет принято, под контроль Комиссии попадут все цифровые активы, которые сочтут биржевыми товарами. Этот список включает биткоин и Ethereum, а также рынки, где ими торгуют.

В 2022 году председатель SEC Гэри Генслер отметил, что CFTC нужен больший контроль над некоторыми цифровыми активами, хотя большинство криптовалют, по его мнению, все же являются ценными бумагами. В 2023 году он заявил, что поддерживает переход биткоина в юрисдикцию «сестринской» Комиссии.

Сейчас ни одна из госслужб США не имеет однозначных полномочий над спотовыми транзакциями с криптовалютами. Регулированием заняты одновременно и SEC, и CFTC, что приводит к конфликтам. Передача контроля над конкретными активами Комиссии по срочной биржевой торговле частично решает этот вопрос.

Экс-председатель CFTC Крис Джанкарло заявил журналистам Fox Business, что настроен оптимистично: «Я думаю, что при достаточном финансировании и правильном руководстве CFTC могла бы немедленно приступить к регулированию цифровых товаров с первого дня президентства Дональда Трампа».

В преддверии выборов его называли одним из претендентов на пост главы SEC в случае победы Трампа. Однако сам Джанкарло, сменивший Генслера на посту председателя CFTC в 2017 году, по словам журналистов, отказался. Он сослался на нежелание «во второй раз убирать беспорядок, оставленный Гэри Генслером».

В сентябре CFTC оштрафовала Uniswap Labs на $175 тыс. за незарегистрированное предложение деривативов.



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