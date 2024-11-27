Последнее обновление: 27.11.2024 18:00

Правительство Польши намерено создать управление по борьбе с теневой экономикой

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен создать новое управление по борьбе с теневой экономикой.

В него, как ожидается, войдут представители министерств финансов и социальной политики, а также Управления соцстрахования (ZUS), Национальной инспекции труда и Национальной налоговой администрации. С управлением также будут сотрудничать полиция и пограничная служба.

По мнению замминистра госактивов Роберта Кропивницкого, решение о создании управления по борьбе с теневой экономикой позволит более эффективно отбирать налогоплательщиков для проверок и лучше координировать деятельность государственных органов.

«У нас огромная проблема с теневой экономикой, которая разрослась во времена правления ПиС, теперь нужно реагировать. Для нас очень важно не закрывать на это глаза, а обмениваться информацией между учреждениями и министерствами, чтобы мы могли реагировать. Речь идет прежде всего о координации деятельности между Министерством финансов, Министерством социальной политики, а также Национальной налоговой администрацией», - сказал замминистра, которого цитируют польские медиа.

Проект распоряжения премьер-министра о создании управления по борьбе с теневой экономикой будет опубликован для консультаций еще на этой неделе. По оценкам Министерства финансов, теневая экономика в Польше составляет 27% ВВП.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование