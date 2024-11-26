РФ узаконила налоги на биткоин-операции

Госдума 26 ноября приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о налогообложении цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Криптовалюта признана имуществом. Налоговая база определяется как превышение стоимости актива над затратами на ее покупку или добычу.

Физлица при продаже криптовалют будут платить НДФЛ по ставке 13-15%. С юрлиц взимается 20% налог на прибыль — с 2025 года его повысят до 25%.

Майнинг и операции по реализации активов не облагаются НДС. Также освобождаются от налога услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Оператор майнинговой инфраструктуры обязан сообщать в ФНС сведения о своей деятельности. Нарушение этого требования влечет штраф в размере 40 000 рублей.

Режим самозанятости и упрощенная система налогообложения не применяются для сферы майнинга, а также купли-продажи активов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.