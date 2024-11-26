Акции европейских автопроизводителей падают из-за обещанных Трампом высоких пошлин

Акции европейских автопроизводителей упали, поскольку трейдеры отреагировали на то, что избранный президент Дональд Трамп пообещал большие тарифы для Канады, Мексики и Китая – новость, вызвавшая беспокойство по поводу потенциальной глобальной торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

Корзина европейских акций автомобильных компаний и запасных частей показала самые плохие результаты в Европе, снизившись на 1,7% по сравнению с падением на 0,7% для более широкого индекса STOXX 600.

В своем сообщении на Truth Social Трамп заявил, что в первый же день своего пребывания в должности он введет 25% пошлины на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на товары из Китая.

Акции немецкого концерна Volkswagen упали на 2,1%, а Stellantis – производитель Chrysler, Dodge и Fiat, среди других крупных брендов, – больше всего упал на 4,1%.

Итальянский брокер Intermonte заявил, что Stellantis «больше всего пострадает» от тарифов на американский импорт из Мексики, поскольку группа импортировала 358 тыс. единиц в 2023 году.

Французский производитель автозапчастей Valeo упал на 2,5%, а немецкий бренд класса люкс BMW – на 1,5%. Акции Volvo Car упали более чем на 3%, а Daimler Truck – на 3,4%.