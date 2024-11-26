Автопром Узбекистана в 2025 году намерен выпустить 450 тыс. автомобилей

АО "Узавтосаноат"("Узавтопром") планирует в 2025 году произвести 450 тыс. автомобилей и довести объем экспорта до $700 млн. об этом сообщила пресс-служба главы государства.

О планах по выпуску и экспорту автомобилей в 2025 году, реализации 63 проектов на $325 млн в рамках локализации доложил президенту Шавкату Мирзиееву председатель "Узавтопрома" Улугбек Розукулов.

В январе-октябре текущего года произведено 338 тыс. легковых автомобилей. Экспорт составил $455 млн.

Президента проинформировали о планах усилить кооперацию с региональными предприятиями и увеличить локализацию. В частности, намечено реализовать 63 проекта по освоению производства 700 деталей.

В сообщении отмечается, что доля автомобилестроения в промышленности страны составляет 10%. Локализовано производство комплектующих 1,4 тыс. видов. Благодаря предпринимаемым мерам себестоимость в отрасли снизилась на 4%.

АО "Узавтосаноат", объединяющее предприятия узбекского автопрома, создано в 2004 году. В состав компании входят более 20 предприятий. Самыми крупными являются UzAuto Motors, ООО "СамАвто" (производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu) и MAN Auto Uzbekistan (выпуск грузовых автомобилей).