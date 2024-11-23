Государственным агентством по управлению государственным имуществом Кыргызстана ведется работа по оптимизации госпредприятий путем реорганизации и ликвидации нерентабельных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГАУГИ.

По ее данным, в 2021 году у государства было 103 предприятия, в 2023 году — 59, в 2024-м — 61.

Таким образом, число госпредприятий в Кыргызстане с 2021 года сократилось на 40,7%.

Сообщается, что большая часть предприятий ликвидирована. Еще 22 предприятия, работающих в сельском хозяйстве, преобразованы в четыре госпредприятия путем слияния.