ЕС может дополнительно ужесточить визовые требования к россиянам

Визовая политика ЕС в отношении граждан РФ нуждается в дальнейшем ужесточении. Такое мнение высказала комиссар Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон.

По ее словам, она инициировала пересмотр руководящих указаний по визовой политике в отношении россиян, но окончательное решение будет принимать следующий состав Еврокомиссии, пишет газета Guardian.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году ЕС заморозил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к снижению числа выдаваемых россиянам шенгенских виз на 89% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее в 2023 году гражданам РФ было выдано почти 450 тыс. шенгенских виз, что является "существенной цифрой".

При этом 80% выданных виз пришлись на Италию, Францию, Испанию и Грецию. По ее Йоханссон, ревизия визовых правил также покажет, все ли страны одинаково применяют руководящие указания Брюсселя.

По мнению Йоханссон, визовую политику ЕС следует "заострить" с учетом угроз безопасности, исходящих от РФ в контексте растущего числа случаев шпионажа и саботажа в европейских странах.