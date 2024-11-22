Экспортные поставки украинского сыра за январь-октябрь выросли на 40%

Экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10 100 тонн, что на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Agrotimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев составил 43,7 млн долл, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были Молдова (33,1%), Казахстан (30,2%) и Германия (9,3%).

Импорт сыров в Украину вырос на 6,6% до 28 900 тонн до 171,1 млн долл. Сыры импортировали в Украину преимущественно из Польши (39,6%), Германии (20,1%), Нидерландов (9%).