В Китае обнаружены залежи золота более чем на $83 млрд

Внушительные золотые залежи открыты в провинции Хунань в центральной части Китая, пишет Синьхуа со ссылкой на Геологическое бюро провинции.

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине 2 км на месторождении Wangu в уезде Пинцзян. Их совокупные запасы оцениваются в 300 тонн с максимальным содержанием золота в 138 грамм на тонну руды.

Запасы на глубине 3 км оцениваются еще более чем в 1 тыс. тонн, или 600 млрд юаней ($83 млрд).

Для поиска залежей на месторождении использовались новые технологии, в том числе трехмерное моделирование.