Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

Курс биткойна превысил $98 тыс.

Цена биткойна продолжает обновлять исторические максимумы, взяв новую высоту в $98 тыс.

Биткойн к 15:15 подорожал на 4% до $98,207 тыс., по данным Coindesk.

"На фоне относительно спокойного дня для акций внимание инвесторов обращено на другие рынки, где биткойн приближается к магической отметке в $100 тыс.", - сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Цена биткойна выросла примерно на 40% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее он обещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткойнов.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование