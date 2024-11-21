Рост ВВП Армении в III квартале 2024 года замедлился до 5,2%

Экономический рост Армении продолжает замедляться в 2024 году.

По данным Статистического комитета страны, в III квартале ВВП вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателей первого (6,6%) и второго (6,4%) кварталов.

Номинальный объем ВВП за отчетный период достиг $7,1 млрд. В пересчете на душу населения показатель составил $2306.

Лидерами роста стали операции с недвижимостью (+32,3%), научно-техническая деятельность (+27%) и сфера культуры и развлечений (+25,7%). Существенный рост также показали финансовый сектор (+24,5%), строительство (+16,8%) и розничная торговля (+14,2%).

Однако в ряде ключевых отраслей зафиксирован значительный спад. Наибольшее падение произошло в сфере госуправления и соцобеспечения (-23,7%), образовании (-11,3%) и секторе информации и связи (-10,9%). Также снижение показали транспортный сектор, энергетика и горнодобывающая промышленность.

S&P прогнозирует 6,2%-ный рост экономики Армении в 2024 году, а ООН ожидает, что армянская экономика в 2024 году вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 4,8%.