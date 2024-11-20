Рынки станкостроения и микроэлектроники ЕАЭС очень зависимы от импорта

Рынки станкостроения и микроэлектроники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) очень зависимы от импорта. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Георгий Арзуманян на отраслевой сессии «Станкостроение и микроэлектроника – ключевые приоритеты промышленной политики ЕАЭС для обеспечения технологического суверенитета» VI Евразийского делового форума «Интеграция».

«Проведенный промышленным блоком комиссии анализ рынка станкостроения показал, что доля импорта в общем объеме потребления в Евразийском экономическом союзе составляет около 80-85%. Растет как объем импорта станочной продукции в целом, так и доля производителей Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке ЕАЭС. Рынок микроэлектроники также демонстрирует серьезную зависимость от импорта, что вызывает необходимость в ускоренной промышленной кооперации между государствами-членами ЕАЭС», – заявил Георгий Арзуманян, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Он проинформировал участников сессии о работе Комиссии по этому направлению, развитии в Союзе промышленной кооперации в станкостроении и микроэлектронике, а также о новом механизме финансирования промышленной кооперации и возможностях его использования.