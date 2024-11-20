Китай обещает открыть рынки для иностранцев и поддержать Гонконг

Власти Китая заявили руководителям Уолл-стрит, что будут продолжать реформы рынка капитала и открывать свой финансовый сектор для иностранцев, одновременно поддерживая Гонконг в укреплении его репутации как глобального финансового центра. Об этом сообщает Reuters.

Обещание китайских политиков на Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров появилось на фоне растущей геополитической напряженности после избрания Дональда Трампа следующим президентом США и дестабилизирующего замедления второй по величине экономики мира.

Председатель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) У Цин добавил, что Китай устранит инвестиционные барьеры и введет меры поддержки, одновременно углубляя реформы рынка капитала.

Вице-премьер-министр Китая Хэ Лифэн заявил, что Пекин также поддержит больше высококачественных предприятий из Китая для размещения и выпуска облигаций в Гонконге, предлагая поддержку городу.

В 2024 году в Гонконге было зарегистрировано листингов на $9,1 млрд по сравнению с $5,88 млрд в 2023 году. Несмотря на рост, объемы эмиссии остаются далекими от пикового показателя 2020 года, который составлял $51,6 млрд.

Замедление темпов заключения сделок побудило западные и китайские финансовые компании сократить сотни рабочих мест в сфере инвестиционного банкинга за последние два года. Некоторые международные юридические фирмы также сократили или прекратили свою деятельность в регионе Большого Китая.