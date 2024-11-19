Немецкий концерн Rheinmetall прогнозирует €20 млрд выручки к 2027 году

Немецкий концерн Rheinmetall прогнозирует €20 млрд евро выручки к 2027 году за счет увеличения военных расходов странами Запада.

В том числе в ключевом оборонном бизнесе выручка, как ожидается, вырастет более чем два раза в ближайшие три года вследствие восполнения вооружения государствами НАТО на фоне конфликта на Украине, пишет MarketWatch со ссылкой на главу компании Армина Паппергера.

В 2023 году Rheinmetall зафиксировал выручку в размере €7,176 млрд, показатель увеличился на 12%.

Выручка в сегменте военных транспортных средств, включая БМП Marder, как ожидается, подскочит на 39% к 2027 году и составит до €9 млрд. Доходы от продажи оружия и боеприпасов могут увеличиться на 30% до €6-7 млрд, электронных решений - на 20% до €4-5 млрд, систем энергоснабжения - на 9% до €2,5 млрд.

Компания также ожидает операционной рентабельности в размере 18% к указанному сроку.

За последние 30 месяцев Rheinmetall получил заказы только от правительства Германии на €39 млрд.

С начала 2024 года капитализация Rheinmetall увеличилась более чем в 2 раза до €25,16 млрд.