Польша добивается введения пошлин в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из Беларуси

Польша хочет добиться введения Евросоюзом заградительных пошлин на импорт удобрений из Беларуси и России. Об этом заявил министр государственных активов страны Якуб Яворовский.

"Россия и Беларусь дестабилизируют наши рынки, поставляя удобрения по демпинговым ценам. (...) В этом году импорт удобрений с востока вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мы должны его прекратить. Мы не хотим предлагать путь санкций, потому что он требует единодушия (среди всех членов ЕС), а мы знаем, что этого не произойдет. Поэтому мы хотим пойти по пути таможенных пошлин. Нам кажется, что пошлина в 30-40% должна остановить импорт с востока. Это будет нашим требованием", - заявил Яворовский, которого цитируют польские СМИ.

По его мнению, импорт удобрений из Беларуси и России, имеющих доступ к дешевому газу, наносит вред не только польскому производителю Grupa Azoty, но и европейской химической отрасли в целом.