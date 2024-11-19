Последнее обновление: 19.11.2024 15:57

Наводнение в Чехии нанесло ущерб более чем на $2,4 млрд

Наводнения, которые охватили Чехию в сентябре, нанесли ущерб более чем на 60 млрд чешских крон (около $2,4 млрд). Об этом заявил министр финансов Збинек Станюра.

После встречи с представителями работодателей, социальных служб и муниципалитетов, пострадавших от наводнений в Оломоуцком крае, Станюра заявил в понедельник, 18 ноября, что сентябрьские наводнения нанесли ущерб на сумму около 60 млрд чешских крон (около $2,4 млрд), сообщают чешские медиа.

По его словам, эта сумма не является окончательной и, вероятно, увеличится, поскольку ремонтные работы все еще продолжаются. Между тем, как передали журналисты, чешские страховщики оценивают ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, в 18,8 млрд чешских крон (около $762 млн).

Согласно отчету Чешской ассоциации страховых компаний, учреждения и компании понесли убытки на сумму 11,6 млрд чешских крон (около $460 млн), а домохозяйства – примерно 7,2 млрд чешских крон (около $292 млн).

Сейчас страховщики зарегистрировали около 89 600 страховых заявлений.

Напомним, в сентябре от сильных ливней и вызванного ими серьезного наводнения пострадали ряд стран Центрально-Восточной Европы – Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Румыния.

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