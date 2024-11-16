Еврокомиссия прогнозирует снижение инфляции в ЕС в 2025 году

Еврокомиссия приветствует постепенное восстановление экономической активности еврозоны, но предупреждает, что ЕС "особенно уязвим" на фоне растущей геополитической напряженности.

Согласно опубликованному в пятницу, 15 ноября, прогнозу Европейской комиссии, в 2025 году инфляция в ЕС может упасть более чем на 50% на фоне скромного экономического подъема и рекордно низкой безработицы.

В частности, в 2025 году цены в ЕС вырастут всего на 2,4% по сравнению с 9,2% в 2022 году, что значительно приблизит показатели к целевому уровню инфляции Европейского центрального банка в 2% для еврозоны.