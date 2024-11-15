Последнее обновление: 15.11.2024 16:15

Глава Банка Англии призвал власти к перезагрузке отношений с ЕС

Великобритании следует восстановить отношения с ЕС, уважая при этом волю британского народа, который проголосовал за Brexit (выход Британии из ЕС). Такое мнение высказал управляющий Банком Англии Эндрю Бейли.

"Как государственный чиновник я не занимаю никакой позиции по поводу Brexit как такового, но я должен указать на последствия. ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы не собираемся отменять Brexit или вновь входить в единый рынок или таможенный союз, но мы должны перезагрузить наши отношения с ЕС", - сказал Эндрю Бейли, которого цитирует EFE.

Он заявил, что изменение отношений между Лондоном и ЕС оказывает давление на британскую экономику.

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз также признала, что между Лондоном и европейскими соседями могут быть более тесные отношения.

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