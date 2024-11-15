Саудовская компания построит в Узбекистане системы хранения энергии мощностью 2 ГВт

Саудовская компания ACWA Power планирует построить в Узбекистане системы хранения электроэнергии мощностью 2 ГВт. Соглашение о реализации проекта стоимостью около $1,1 млрд подписано с Минэнерго Узбекистана в рамках климатической конференции COP29 в Баку.

В рамках проекта ACWA Power проведет исследования энергосистемы по всей стране. По их итогам будут выбраны регионы, где поэтапно начнется строительство систем хранения электроэнергии.

По предварительной оценке, общая стоимость установок составит $1,1 млрд. В ходе реализации проекта будет создано более 1000 рабочих мест.

Ранее президенты Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали на конференции ООН по изменению климата в Баку соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи «зеленой» энергии в Европу.

По итогам 2024 года в Узбекистане подключат к сети дополнительно 2,6 ГВт возобновляемой генерации и системы хранения энергии на 300 МВт. К 2030 году запланировано довести долю ВИЭ до 40%, а также создать системы хранения энергии на 4,2 ГВт.