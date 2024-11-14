В Европе расследовали масштабное налоговое мошенничество

В ряде стран Европы прошло масштабное расследование преступного сговора с целью уклонения от уплаты НДС через отмывание денег и мафиозную деятельность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные прокуратуры ЕС и полиции Италии.

В рамках расследования по всей Европе арестовали 43 человека, кроме того, полиция изъяла €520 млн.

Расследование касается налогового мошенничества при торговле ИТ-продуктами и электронными устройствами в ЕС и охватывает около 400 компаний с 200 подозреваемыми, преимущественно в Италии и нескольких европейских странах, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным европейской прокуратуры, арестованным также предъявлены обвинения в содействии неаполитанской мафии "Каморра" и сицилийской "Коза Ностра" путем инвестирования их доходов в махинации с НДС.

Из 43 арестованных 34 находятся в тюрьме, девять – под домашним арестом, а четырем другим запретили работать. Некоторые из арестов прошли в Чехии, Нидерландах, Испании и Болгарии.

Итальянская полиция заявила, что обнаружила фальшивые счета-фактуры, выставленные причастными компаниями, на сумму €1,3 млрд в период с 2020 по 2023 год.

Помимо денег, финансовая полиция заявила, что также изъяла комплексы недвижимости на Сицилийской и Лигурийской ривьерах, на озере Комо и в Милане.

Всего было проведено более 160 обысков по всей Италии, дальнейшие обыски и конфискации прошли в Испании, Люксембурге, Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии, на Кипре и в Нидерландах, а также в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.