Чистая прибыль Geely в III квартале выросла в 2 раза

Китайский Geely Automobile Holdings Ltd в III квартале увеличил чистую прибыль почти в 2 раза до 2,46 млрд юаней ($340 млн). об этом сообщается в отчетности автопроизводителя.

Согласно информации, выручка в июле-сентябре подскочила на 20% и составила 60,38 млрд юаней.

Продажи Geely в январе-октябре достигли 1,72 млн автомобилей, что на 32% больше прошлогоднего объема. Таким образом, компания близка к достижению цели на 2024 год по продаже 2 млн машин.

В том числе за 10 месяцев компания реализовала 655 тыс. машин на новых источниках энергии (NEV), что почти вдвое превысило показатель за тот же период 2023 года.

Экспорт автомобилей Geely в январе-октябре вырос на 71%.

С начала текущего года рыночная стоимость компании взлетела на 62%.