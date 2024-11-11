Украина представила концепции послевоенного восстановления

Павильон Украины сосредоточен на теме восстановления на нынешней 29-й Конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Баку с 11 по 22 ноября. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Контент павильона подчеркивает главный принцип восстановления - build back greener (восстанавливаем экологичнее - прим.), а также необходимость возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде из-за агрессии России", - отмечается в сообщении.

В частности, в павильоне представлены экологические инициативы государства, бизнеса и общественности Украины.

"Среди них - технологии цифровизированного земледелия, разработки в сфере возобновляемой энергетики и разминирования, стартапы, создающие бумагу из опавших листьев, ловцы углекислого газа, экологическая альтернатива пенопласта, мобильные заводы-принтеры и другие украинские инновации, которые уже используют в США, Великобритании и Японии", - рассказали в ведомстве.

В Минприроды также отметили, что за время войны РФ совершила против внешней среды более 6,5 тыс. преступлений. Объем выбросов парниковых газов составляет 180 млн тонн. Почти 3 млн га лесов повреждены из-за войны. Заминировано 139 тыс. кв. км земель.