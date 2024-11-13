Словакия подписала пробный контракт на импорт азербайджанского газа

Словацкая газовая компания SPP подписала пробный краткосрочный контракт на поставку газа с азербайджанской компанией SOCAR. Об этом сообщила пресс-служба SPP.

Компания сообщила, что принимает меры для диверсификации источников газа из-за риска прекращения поставок через Украину и располагает контрактами не только с SOCAR, но и с BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE.

Текущие контракты обеспечивают 150% объема потребления клиентов SPP, то есть у компании есть 50% резерва, и он может быть даже увеличен, передает. Reuters

В случае прекращения поставок через Украину Словакия имеет альтернативные маршруты: один через Германию и Чехию, второй через "Турецкий поток" (Турция – Болгария – Сербия – Венгрия).

Однако такая диверсификация имеет свою цену: если компания полностью откажется от российского газа, это будет стоить дополнительно не менее €140 млн из-за более высокого транзитного сбора и потенциального роста цен на оптовом рынке.

"SPP в течение длительного времени выступает за продолжение транспортировки газа по территории Украины, так как это наиболее экономически выгодное решение для наших клиентов. Однако из-за высокого риска прекращения поставки газа по восточному маршруту мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасную поставку газа нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств", – сказал генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Компания SPP сообщила, что увеличила объемы газа в подземных хранилищах на 20% по сравнению с прошлым годом и планирует получить 100% заполнение на начало января 2025 года.