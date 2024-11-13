Кремль обещает "ответ" на базирование в Польше американской базы ПРО

Введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis - это попытка военного сдерживания потенциала России, что приведет к ответным мерам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ни что иное как попытка сдерживать наш военный потенциал, и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков, которого цитируют российские медиа.

Как сообщалось, базу противоракетной обороны США на севере Польши в Редзиково официально откроют 13 ноября 2024 года.