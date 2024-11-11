Базу противоракетной обороны США откроют в Польше 13 ноября

На севере Польши в Редзиково 13 ноября 2024 года официально откроют базу противоракетной обороны США. Об этом в эфире Polsat News сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

По его словам, 11 ноября "президент направляется после государственных торжеств в Азербайджан, но на обратном пути приземляется в Гданьске, откуда направится прямо на официальную церемонию открытия противоракетной базы Aegis в Редзиково".

Севера акцентировал, что это база ВМС США, но ее очень интересной особенностью является то, что она подчинена командованию НАТО EUCOM, то есть командованию американскими силами в Европе.

"Как американская база, она выполняет трансатлантические оборонные задачи", – добавил он.

Как известно, по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о том, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.

В октябре глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу ПРО и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.