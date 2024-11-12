За десять месяцев 2024 года ВВП Кыргызстана увеличился на 9,6%

По итогам января-октября 2024 года ВВП Кыргызстана достиг отметки в 1,08 триллиона сомов с темпом роста 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Нацстатком.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сфера услуг и налоги на продукты. По сравнению с январем-октябрем 2023 года темпы роста в товарных отраслях составили 10,8%, в сфере услуг — 8,3%, а чистых налогов на продукты — 11,3%.

Наибольшая доля ВВП (более 49%) пришлась на сектор услуг, что на 0,5 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время доля товарных отраслей увеличилась на 1,3%, составив около 34%. Внутри товарного производства рост отмечен в строительстве (на 1,6%) и промышленности (на 0,7 процентных пункта), тогда как доля сельского хозяйства снизилась на 1%.