Россия потеряет половину экспорта газа в ЕС после прекращения транзита Украиной

Если контракт на транзит российского газа через Украину не продлят в конце года, то объемы поставок газа из России в ЕС в следующем году может сократиться вдвое. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков Bernstein.

До войны Газпром обеспечивал более трети потребностей Европы в газе, но с тех пор регион стремится диверсифицировать источники поставок.

Сейчас Европейский Союз больше полагается на другие источники, включая Норвегию, Северную Африку и Азербайджан, а также сжиженный природный газ с глобального рынка.

Исследователи не ожидают продления соглашения о транзите после конца этого года, но в случае неожиданного продолжения это приведет к дополнительным 5 миллиардам кубометров газа до конца отопительного сезона. Это меньше, чем среднемесячный объем импорта в 2024 году, отметили аналитики.

В таком случае цены на европейские фьючерсы на газ снизились бы лишь на 1,4% по сравнению с текущим уровнем в зимние месяцы.

Цены на газ в Европе в этом году были очень нестабильными, поскольку трейдеры пытались обезопасить себя от ряда рисков, в частности из-за завершения соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Несмотря на это, Европе удалось накопить достаточно запасов и диверсифицировать источники поставок топлива, что создало более стабильные условия на зиму.

Внезапное увеличение спроса из-за холодной погоды может повлиять на баланс поставок в Европе. Продолжение транзита газа помогло бы сохранить рынок "более сбалансированным" в противовес дефициту, который мог бы возникнуть без него этой зимой, отметили аналитики.