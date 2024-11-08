Дефицит внешней торговли Литвы в январе-сентябре снизился почти на 20%

Отрицательное сальдо внешней торговли Литвы в январе-сентябре 2024 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 19,6% до €3,08 млрд. об этом говорится в сообщении Государственного агентства данных Литвы.

Экспорт за девять месяцев сократился на 6% до €28,21 млрд, а импорт - на 7,5% до €31,29 млрд. В том числе объем экспорта товаров только литовского происхождения составил €18,47 млрд, что на 0,7% больше, чем годом ранее.

В сентябре экспорт страны составил €3,25 млрд, что на 1,3% больше, чем в августе, и на 5,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 2,3% до €2,16 млрд, а в годовом исчислении - на 5,4%. Без учета минеральных продуктов он вырос на 1,1% и 1,8% соответственно.

Импорт в страну в сентябре составил €3,43 млрд, снизившись на 3,5% за месяц и на 7,6% за год. Импорт товаров, исключая минеральные продукты, вырос на 2,2% за месяц и сократился на 1,1% за год.