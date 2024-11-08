IТ-гигант ЕРАМ в III квартале 2024 года увеличил свой операционный доход на 55%

Чистый операционный доход международной IТ-компании ЕРАМ за III квартал 2024 года вырос на 55% по сравнению с III кварталом 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Согласно информации, выручка выросла до $1,16 млрд, что на $15,4 млн, или на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На постоянной валютной основе без учета выхода с рынка России доход снизился на 0,3%.

Чистый операционный доход по общепринятым стандартам учета (GAAP) составила $177 млн, что на 55,2% больше по сравнению с $114,0 млн в третьем квартале 2023 года.

Чистая прибыль EPAM в III квартале составила более $136 млн. Всего за девять месяцев 2024 года компания получила $351 млн чистой прибыли.

Прибыль на акцию (EPS) увеличилась до $2,37 (на 43,6%), а по не-GAAP - до $3,12 (на 14,3%).

Кроме того, компания прогнозирует доход за 2024 год в диапазоне от $4,68 до $4,69 млрд. Из них 2,4% - это неорганический доход, из которых 1,2% поступает от NEORIS.

Операционная прибыль прогнозируется за 2024 год на уровне 11,0-11,5% от выручки. Прогноз прибыли на акцию - от $7,78 до $7,86.