Швеция предложит новую финансовую поддержку для исследований аккумуляторов

Правительство Швеции пообещало поддержать молодую отрасль аккумуляторной промышленности страны новыми средствами на исследования и способствовать сохранению навыков работников, уволенных компанией Northvolt AB. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Эбба Буш и четыре другие министры правительства заявили, что средства на исследования и инновации составят 715 миллионов крон ($66,2 млн) и будут распределены в течение четырех лет.

"ЕС нуждается в постоянном безопасном доступе к конкурентоспособным разработкам, производству и цепочкам добавленной стоимости, чтобы достичь успеха в электрификации, а также уменьшить нашу стратегическую зависимость от других стран", - написали они.

Министры также повторили предыдущее обещание выделить 700 миллионов крон на поддержку мощностей энергосистемы, что может включать инвестиции в накопители энергии, такие как аккумуляторы.

Хотя правительство до сих пор отказывалось предоставлять прямое финансирование производителю аккумуляторов, который находится в затруднительном финансовом положении, министры заявили, что Агентство роста страны будет координировать усилия заинтересованных сторон, чтобы помочь уволенным работникам Northvolt, "чтобы способствовать тому, чтобы Швеция смогла сохранить и продолжать использовать компетенции для "зеленого" перехода".

В сентябре компания Northvolt объявила о сокращении 25% своего шведского персонала. Локальные сокращения будут распределены между главным заводом компании в Скеллефтеа, где сокращается тысяча рабочих мест, заводом в Вастерасе с 400 работниками и Стокгольме с 200 должностями.