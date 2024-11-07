Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7%, импорт сократил на 2,3%

Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении - до $309 млрд, максимума за 27 месяцев. Об этом говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Рост экспорта отмечен по итогам седьмого месяца подряд.

Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.

В сентябре китайский экспорт вырос на 2,4%, импорт - на 0,3%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в октябре увеличилось до $95,7 млрд по сравнению с $81,7 млрд в сентябре. Профицит является максимальным с июня.